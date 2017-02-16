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Неизвестные снимки беременной Мэрилин Монро увидели светСегодня в 11:53

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Спустя полвека с лишним.

Уникальные снимки Мэрилин Монро с "животиком" появились с западных изданиях. Кадры, сделанные в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерыве между съемками "Неприкаянных", впервые опубликовала Daily Mail.

Фотографии хранились у их автора и близкой подруги Монро Фриды Халл, а после ее смерти в 2014 году были проданы на аукционе. Новым хозяином снимков стал Тони Майклс, передает "Уралинформбюро".

По его словам, Фрида рассказывала, что 34-летняя кинодива скрывала от всех свою четвертую беременность, так как до этого у нее случилось три выкидыша. Однако и этому малышу не суждено было появиться на свет - вскоре Мэрилин потеряла его. Отцом ребенка актриса называла французского актера Ива Монтана, с которым снималась в фильме "Давай займемся любовью".

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