Окна разбиты, канализация не работает.

Ученики челябинской школы №140 массово покидают учебное заведение. Родителей пугает ужасное состояние здания. Образовательное учреждение рассчитано на 700 детей, но сейчас в ней осталось только 180 школьников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской думы.

За помощью обратился родительский комитет школы. Из фасада 55-летнего здания выпадают кирпичи. В спортивном зале выбитые окна затянуты полиэтиленом, баскетбольные щиты держатся на честном слове. Старая канализация в туалетах не справляется со своими функциями.

Как сообщили в "Центре обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска", денег на ремонт школы нет и не предвидится. Председатель городской думы Станислав Мошаров предложил организовать в школе спортивные секции, по его словам, это должно привлечь учеников.