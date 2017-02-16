Блокируя страницы.

Соцсеть "ВКонтакте" с февраля блокирует аккаунты пользователей, размещающих хештеги "групп смерти". Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу ресурса.

Какие именно теги влекут за собой блокировку, не уточняется. Администрация соцсети спрашивает у клиента о причинах публикации сомнительной записи, а на основании ответа решает, стоит ли снять ограничение.

Пользователя могут адресовать в службу психологической помощи для подростков и молодежи, дать совет по безопасности страницы, а также попросят не увеличивать популярность "групп смерти" даже в рамках борьбы с ними.



Таким борцам "ВКонтакте" рекомендует отправлять ссылки на подозрительные страницы в свою службу поддержки, которая заблокирует подозрительный контент при необходимости, передает "Уралинформбюро".