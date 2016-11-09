45,3 тысячи рублей.

В Заводоуковске владелец дворняжки заплатит 16-летнему студенту 45,3 тысячи рублей за травмы ног, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

6 октября 2016 года возле автомойки собака укусила юношу за правую ногу, а 16 ноября тот же пес в том же месте схватил студента за левую.

Хозяин дворняжки был дважды оштрафован на 4 тысячи рулей. В январе 2017 года пострадавший обратился в суд за компенсацией морального вреда. 15 февраля истец и ответчик заключили мировое соглашение.