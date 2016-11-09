В Заводоуковске хозяин дворняжки заплатит искусанному студенту Сегодня в 12:16
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45,3 тысячи рублей.
В Заводоуковске владелец дворняжки заплатит 16-летнему студенту 45,3 тысячи рублей за травмы ног, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
6 октября 2016 года возле автомойки собака укусила юношу за правую ногу, а 16 ноября тот же пес в том же месте схватил студента за левую.
Хозяин дворняжки был дважды оштрафован на 4 тысячи рулей. В январе 2017 года пострадавший обратился в суд за компенсацией морального вреда. 15 февраля истец и ответчик заключили мировое соглашение.
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