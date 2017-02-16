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В зоопарке Петербурга умер самый старый в мире жирафСегодня в 11:35

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Луге было 35 лет.

15 февраля в Ленинградском зоопарке на 36 году жизни скончалась жираф Луга. Возможно, она была самым старым представителем этого вида в мире. В среднем в неволе жирафы живут до 27 лет, в дикой природе и того меньше, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зоопарка.

Луга всю жизнь провела в ленинградском зверинце - она стала первым малышом, родившимся в павильоне "Жирафы", который открылся в 1981 году.

Вместе с супругом Гамлетом Луга произвела на свет семерых жирафят, которые разъехались по всему миру. Только последняя дочка Соня осталась с родителями.

В прошлом году широко отмечали 35-летие Луги: были даже гости из других городов, специально приехавшие поздравить долгожительницу.

Стоит отметить, что совсем по-другому относятся к обитателям зоопарков в Европе. В частности, широкий общественный резонанс вызвала "казнь" полуторагодовалого жирафа Мариуса 9 февраля 2014 года. Животное родилось в результате близкородственного скрещивания, что могло повлечь генетические отклонения.

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