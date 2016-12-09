Челябинец набросился на кардиолога с ножомСегодня в 14:09
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Медика спас коллега.
В Челябинске участились нападения на бригады скорой помощи. Два последних случая произошли в Металлургическом районе с разницей в день.
12 февраля две женщины-фельдшера приехали на вызов к ребенку, получившему травму груди. В квартире находились двое детей, их бабушка и тетя, а также пьяный мужчина, который, как оказалось, и избил сына. Когда медики начали оказывать помощь, дебошир накинулся на них с угрозами и бранью. Затем приехала мать детей, и он переключился на нее.
Чтобы утихомирить домашнего тирана, вызвали полицию. Мужчина тем временем начал натравливать на врачей овчарку, не давая им уйти. Когда он отвлекся, женщинам с детьми удалось покинуть квартиру и запереться в машине скорой. Дождавшись приезда полиции и задержания дебошира, медики доставили ребенка в травмпункт, сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.
Вечером 13 февраля другая бригада выехала на вызов к женщине с болями в груди. По словам врача-кардиолога Вячеслава Гавриша, когда пациентке начали делать электрокардиограмму, из смежной комнаты вышел ее бывший муж. Он курил, матерился и грозился пристрелить медиков.
Фото: пресс-служба горздрава Челябинска
Неожиданно буян схватил нож и замахнулся, чтобы ударить кардиолога в спину. Фельдшер Иван Питиркин, занимающийся джиуджитсу, успел скрутить хулигана. Дебошира забрала полиция, а женщину доставили в больницу с острым коронарным синдромом.
По данным фактам ведутся доследственные проверки, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР.
По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Александра Васильева, с начала года зафиксировано три нападения на бригады СМП и шесть случаев угроз. Вызывать полицию на подмогу пришлось восемь раз. За 2016 год произошло 21 нападение и 35 угроз.
А.Васильев считает, что нужно ужесточать наказание за нападки на медиков, приравняв их к полицейским. Пока же за подобное деяние штрафуют и отправляют на исправительные работы.
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