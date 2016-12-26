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"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в ХабаровскСегодня в 13:27

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Из Краснодара.

С 14 мая 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает новый рейс. Самолеты начнут летать из Краснодара в Хабаровск c посадкой в Иркутске, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Билет по промо-тарифу обойдется в сумму от 13 720 рублей. Перелет из Краснодара в Иркутск по этому же тарифу будет стоить от 13 050 рублей. Поездка из Хабаровска в Иркутск (с багажом до 23 килограммов) - 11 250 рублей.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса "Бизнес" и "Эконом". Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, call-центре по телефону 8-800-77-00-262 , а также в авиакассах.

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