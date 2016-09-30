Екатеринбургскому ЖК "Первый Николаевский" нашли новых строителей Сегодня в 13:47
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Сбербанк взял дело в свои руки.
Сбербанк решил доверить екатеринбургский ЖК "Первый Николаевский" компаниям Prinzip и "Стройтэк". Первая выступит в качестве технического заказчика, вторая – подрядчика. Эту информацию "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.
Вместе с тем застройщиком объекта останется "Уктусстрой" (входит в НП "Уралэнергостройкомлпекс", подконтрольное депутату гордумы Игорю Плаксину) - компания в данный момент балансирует на грани банкротства.
"Уктусстрой" начал испытывать финансовые сложности весной 2016 года. Работы на площадке "Первого Николаевского" встали осенью 2016 года. Тогда обеспокоенные пайщики вышли на митинг, а компании "прилетел" первый иск о банкротстве.
Главный кредитор проекта Сбербанк выступил против признания "Укстусстроя" несостоятельным. В финорганизации опасаются, что при таком раскладе стройка окончательно заглохнет. "Банкротство может быть использовано застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками", - поясняют в банке. Между тем Игорь Плаксин заверяет, что держит ситуацию под контролем, и в апреле работы на "Первом Николаевском" возобновятся.
Стоит отметить, что на других объектах "Уралэнергостройкомплекса" также не все гладко. Тормозится строительство комплекса апартаментов "Октава", ЖК "На Постовского" и "Новый Уктус".
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