Февраль порадует екатеринбуржцев весенним плюсомСегодня в 12:58
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Вместе с оттепелью.
В Екатеринбурге запахло весной – в ближайшие дни потеплеет до минус 4 градусов, а на следующей неделе установится плюсовая температура.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре, днем 16 февраля 2017 года пройдет небольшой снег, температура воздуха задержится на отметке минус 4-6 градусов. 17 февраля немного похолодает – до 7-9 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.
В выходные екатеринбуржцев ждет облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до комфортных 5-7 градусов ниже нуля. А на следующей неделе столицу Урала согреет весенний "плюс".
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