До конца строительства.

Строящиеся и реконструируемые спортивные объекты Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018 будет охранять Росгвардия. Постановление правительства о внесении изменений в требования к объектам опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".

Организация и оплата охраны стадионов после введения в эксплуатацию ложатся на плечи владельцев или лиц, которым спортобъекты будут переданы в управление.

Стоит отметить, что игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 российских городов. Центральный стадион Екатеринбурга примет четыре матча группового этапа.