Центральный стадион в Екатеринбурге будет охранять РосгвардияСегодня в 14:21
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До конца строительства.
Строящиеся и реконструируемые спортивные объекты Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018 будет охранять Росгвардия. Постановление правительства о внесении изменений в требования к объектам опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".
Организация и оплата охраны стадионов после введения в эксплуатацию ложатся на плечи владельцев или лиц, которым спортобъекты будут переданы в управление.
Стоит отметить, что игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 российских городов. Центральный стадион Екатеринбурга примет четыре матча группового этапа.
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