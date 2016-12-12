Бюджетные места в вузах "растворятся" через 10 летСегодня в 15:39
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Под наплывом студентов.
Через десяток лет российские студенты могут столкнуться с острой нехваткой бюджетных мест в вузах, заявила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
"С 2010 по 2016 год, как вы знаете, отмечен существенный рост рождаемости - на 5,8%. По демографическому прогнозу количество детей, которые придут учиться, - 3,5 миллиона человек", - цитируют Голикову "Известия".
Она отметила, что уже сегодня количество мест не соответствует стандарту, заявленному в законе об образовании, – 800 бюджетных мест на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. Сейчас этот показатель составляет 677 мест на 10 тысяч потенциальных студентов, передает "Уралинформбюро".
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