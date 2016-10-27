Штрафом за голодных пассажиров.

Авиакомпания Azur Air оштрафована на 20 тысяч рублей за голодающих пассажиров рейса Екатеринбург - Пхукет, который задержался на 11 часов.

Как выяснилось в ходе проверки, из 335 пассажиров накормлены и размещены в гостинице были только 176, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. При этом авиакомпания нарушила сроки предоставления обязательных услуг.

Boeing 767 Azur Air должен был вылететь в Пхукет 21 декабря в 1.00. Однако во время разгона члены экипажа услышали хлопок, после чего сработал датчик отказа двигателя. Командир принял решение об экстренном торможении. В результате борт выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Сотрудникам Кольцово пришлось отбуксировать лайнер, из-за чего воздушную гавань закрыли для самолетов до 4.30.

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