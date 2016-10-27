×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Azur Air аукнулся выкатившийся со взлетной полосы в Кольцово Boeing16 февраля в 16:03

  • Текст

Штрафом за голодных пассажиров.

Авиакомпания Azur Air оштрафована на 20 тысяч рублей за голодающих пассажиров рейса Екатеринбург - Пхукет, который задержался на 11 часов.

Как выяснилось в ходе проверки, из 335 пассажиров накормлены и размещены в гостинице были только 176, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. При этом авиакомпания нарушила сроки предоставления обязательных услуг.

Boeing 767 Azur Air должен был вылететь в Пхукет 21 декабря в 1.00. Однако во время разгона члены экипажа услышали хлопок, после чего сработал датчик отказа двигателя. Командир принял решение об экстренном торможении. В результате борт выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Сотрудникам Кольцово пришлось отбуксировать лайнер, из-за чего воздушную гавань закрыли для самолетов до 4.30.

Ранее по теме:
Azur Air забрала в Пхукет не всех екатеринбуржцев с аварийного лайнера
Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за ЧП с самолетом Azur Air

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×