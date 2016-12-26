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Свердловские суды берегут подозреваемых от СИЗО Сегодня в 15:19

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Из гуманизма.

На Среднем Урале в 2016 году количество ходатайств следователей об аресте подозреваемых снизилось на 41% к предыдущему году, о продлении содержания под стражей – на 35%. Судебными органами удовлетворено на 13% меньше ходатайств из числа заявленных. Статистику озвучил председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Ходатайств о домашнем аресте стало вдвое больше (163 против 72 в 2015 году), из них 141 удовлетворено.

"Гуманизация" правоприменительной практики началась еще в 2014 году и доказала свою эффективность. Удалось разгрузить СИЗО – теперь их наполняемость в регионе составляет 85%. Смягчение правоприменительной практики не подстегнуло рост преступности, которого опасались противники этой инициативы.

"Постепенно в обществе и у правоохранителей крепнет убеждение, что арест – исключительная, вынужденная мера. Ни в коем случае не наказание и не устрашение. Суды Свердловской области занимают твердую позицию: нужно выравнивать меру пресечения в пользу более гуманной", - подчеркнул А.Дементьев.

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