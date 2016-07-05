Безуспешно.

65-летняя пермячка устроила стриптиз в отделе УФССП по Орджоникидзевскому району, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления.

Женщина пришла к судебным приставам, чтобы выразить несогласие с решением суда, согласно которому она должна заплатить автосалону "Дав-Авто" 10 тысяч рублей. В какой-то момент она начала раздеваться и кататься по полу в истерике.

Приставам с трудом удалось ее успокоить и объяснить, что "концертом" делу не поможешь. Работа по взысканию продолжается.