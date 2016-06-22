Мощное землетрясение превратит Санта-Барбару в руины16 февраля в 16:32
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И поднимет цунами.
Геологический разлом Вентура в США оказался более опасным, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в статье американских ученых, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.
Разлом протяженностью 100 километров проходит под Санта-Барбарой и Голетой и заканчивается в Тихом океане. До 80-х годов прошлого века геофизики считали его неактивным. Однако последние исследования доказали, что Вентура может спровоцировать разрушительное землетрясение, передает "Уралинформбюро".
С помощью компьютерного моделирования с учетом тектоники плит и данных о местной сейсмоактивности удалось определить точную структуру разлома. Она напоминает лестницу, а сам Вентура находится ближе к поверхности, чем думали ученые.
Все это говорит о том, что разлом представляет собой потенциальный источник землетрясений силой до восьми баллов по шкале Рихтера. Кроме того, он может вызвать цунами, так как частично располагается под океаном.
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