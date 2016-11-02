На Среднем Урале зэкам вдвое легче получить УДО16 февраля в 16:46
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Чем в других регионах.
За 2016 год судебными органами Среднего Урала удовлетворено 50,8% ходатайств от заключенных об условно-досрочном освобождении. Среднероссийский показатель – 27%. Такие данные сообщил на пресс-конференции председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Позитивная тенденция налицо – в 2015 году положительных решений в регионе было 42,5%. Ходатайств об УДО за год прибавилось на 12%.
Однако всплеска преступности бояться не стоит – как показывает статистика, досрочники обычно не совершают повторные правонарушения, заверил А.Дементьев.
Он также отметил 30% рост числа ходатайств об освобождении по болезни (когда поставлен смертельный диагноз). По этим показаниям за прошлый год вышли на волю 79 заключенных. А.Дементьев напомнил, что из 28 тысяч обитателей свердловских колоний четверть страдают тем или иным заболеванием. В частности, у 5 тысяч человек подтвержден туберкулез, у 1500 - ВИЧ. Планируется создать хоспис для отпущенных умирать осужденных, от которых отказались родственники.
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