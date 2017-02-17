Миллионы лет "прятавшийся" в океане.

Группа ученых утверждает, что на Земле существует седьмой геологический континент - так называемая Зеаландия. О своем открытии они рассказали в журнале GSA Today, передает "Уралинформбюро".

11 исследователей считают, что Новая Зеландия и Новая Каледония - это не цепь островов, а часть плиты континентальной коры площадью 4,9 миллиона квадратных километров, которая отделена от Австралии.



N.Mortimer et al./GSA Today

Выдвинутую еще в 1995 году теорию они подтверждают тем, что Зеаландия отвечает четырем признакам континента. Она находится достаточно высоко относительно дна океана, имеет породы трех типов: магматические (вулканы), метаморфические (сложившиеся при изменении тепла или давления) и осадочные (эрозия). Кора в этом месте более толстая и менее плотная, чем на окружающих участках. Кроме того, вокруг достаточно большой площади есть выделенная граница.

Когда-то, по мнению ученых, Зеаландия была частью Гондваны, а потом откололась и начала дрейф в сторону Австралии и Антарктиды. На сегодня она подобна айсбергу - из воды видны не более 5% площади.