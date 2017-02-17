×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Земле обнаружили седьмой континент16 февраля в 17:08

  • Текст

Миллионы лет "прятавшийся" в океане.

Группа ученых утверждает, что на Земле существует седьмой геологический континент - так называемая Зеаландия. О своем открытии они рассказали в журнале GSA Today, передает "Уралинформбюро".

11 исследователей считают, что Новая Зеландия и Новая Каледония - это не цепь островов, а часть плиты континентальной коры площадью 4,9 миллиона квадратных километров, которая отделена от Австралии.


N.Mortimer et al./GSA Today

Выдвинутую еще в 1995 году теорию они подтверждают тем, что Зеаландия отвечает четырем признакам континента. Она находится достаточно высоко относительно дна океана, имеет породы трех типов: магматические (вулканы), метаморфические (сложившиеся при изменении тепла или давления) и осадочные (эрозия). Кора в этом месте более толстая и менее плотная, чем на окружающих участках. Кроме того, вокруг достаточно большой площади есть выделенная граница.

Когда-то, по мнению ученых, Зеаландия была частью Гондваны, а потом откололась и начала дрейф в сторону Австралии и Антарктиды. На сегодня она подобна айсбергу - из воды видны не более 5% площади.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×