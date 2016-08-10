Россиян уберегли от 16 терактов16 февраля в 17:19
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Заявил Путин.
В 2016 году спецслужбы России предотвратили 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов. Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ, передает "Уралинформбюро".
При этом он отметил, что в целом число подобных преступлений сократилось
"Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа", - подчеркнул глава государства. Особое внимание следует уделить деятельности боевиков в Интернете.
Кроме того, за минувший год пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Органам контрразведки, по мнению президента, следует нейтрализовать все попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям. Прежде всего, в области военно-технического потенциала России.
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