Южноуральский поселок затопил фекалиями реликтовый лес16 февраля в 17:42
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Разлилось 100 тысяч кубометров стоков.
Реликтовый сосновый бор в поселке Звездный (Челябинская область) полгода заливает канализационными стоками.
Как сообщили "Уралинформбюро" в экологическом фонде "Моя планета", 16 февраля 2017 года активисты по сигналу жительницы поселка организовали рейд на место ЧП.
Гендиректор фонда Виталий Безруков предполагает, что стоки (до 560 кубов в сутки) поступают из ближайшего микрорайона – это семь 10-этажек, или больше тысячи квартир. Из коллектора в лес выходит три рукава трубы диаметром около 50 миллиметров, по которым хлещут фекалии. За полгода вытекло порядка 100 тысяч кубометров.
Материалы обследования переданы в Минэкологии региона.
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