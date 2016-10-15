×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцам предлагают бомбоубежища в аренду16 февраля в 18:27

  • Текст

За 10-14,5 тысячи.

В Екатеринбурге объявлен конкурс на заключение договоров аренды трех государственных бомбоубежищ. Помещения расположены в доме на Седова, 45 и находятся в удовлетворительном состоянии.

Информация об аукционе размещена на сайте территориального управления Росимущества в Свердловской области. Бомбоубежища площадью 64, 58, 88 квадратных метров сдаются в аренду на пять лет. Начальная стоимость лотов – от 10 до 14,5 тысячи рублей ежемесячно.

Подать заявку можно до 20 марта 2017 года, а 22 марта пройдет открытый аукцион, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×