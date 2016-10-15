Екатеринбуржцам предлагают бомбоубежища в аренду16 февраля в 18:27
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За 10-14,5 тысячи.
В Екатеринбурге объявлен конкурс на заключение договоров аренды трех государственных бомбоубежищ. Помещения расположены в доме на Седова, 45 и находятся в удовлетворительном состоянии.
Информация об аукционе размещена на сайте территориального управления Росимущества в Свердловской области. Бомбоубежища площадью 64, 58, 88 квадратных метров сдаются в аренду на пять лет. Начальная стоимость лотов – от 10 до 14,5 тысячи рублей ежемесячно.
Подать заявку можно до 20 марта 2017 года, а 22 марта пройдет открытый аукцион, передает "Уралинформбюро".
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