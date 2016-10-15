За 10-14,5 тысячи.

В Екатеринбурге объявлен конкурс на заключение договоров аренды трех государственных бомбоубежищ. Помещения расположены в доме на Седова, 45 и находятся в удовлетворительном состоянии.

Информация об аукционе размещена на сайте территориального управления Росимущества в Свердловской области. Бомбоубежища площадью 64, 58, 88 квадратных метров сдаются в аренду на пять лет. Начальная стоимость лотов – от 10 до 14,5 тысячи рублей ежемесячно.

Подать заявку можно до 20 марта 2017 года, а 22 марта пройдет открытый аукцион, передает "Уралинформбюро".