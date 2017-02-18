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Топ-5 главных видео уходящей недели17 февраля в 17:04

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По версии "Уралинформбюро".

1. Такси не пролетало?

В июле в Дубае появятся службы такси с использованием беспилотных летающих транспортных средств Ehang 184. Дрон способен переправлять груз массой до 110 килограммов. В полете он может находиться до 30 минут. Максимальная скорость движения - 160 километров в час. Задать маршрут поможет сенсорный экран.

2. 80-летие на высоте!

Екатеринбурженка Таисия Васильевна Пчелинцева отметила 80-летие в небе на высоте 2400 метров. Сын, бывший пилот вертолета, подарил ей сертификат на прыжок с парашютом, которым пенсионерка не преминула воспользоваться.

Стоит отметить, что пожилая женщина находится в хорошей физической форме и ведет активный образ жизни. Она до сих пор работает в химической лаборатории в бассейне на Химмаше.

"Я от радости кайфовала. Я себя зауважала после прыжка. Летом я ещё обязательно прыгну", - обещает Таисия Васильевна.

3. Огненная вода

Говорят, что смотреть на пламя и воду можно вечно. А вот наблюдать, как струи водопада превращаются в потоки огня, - только несколько дней в году.

В Йосемитском национальном парке в Калифорнии в последние дни февраля счастливчики могут увидеть "огнепад" на горе Эль Капитан. В это время заходящее солнце определенным образом подсвечивает водопад Лошадиный хвост, и потоки воды напоминают огненную лаву.

4. Музыка бумаги

Звуки органа завораживают, особенно если инструмент сделан из... бумаги. Уникальную конструкцию создал белорусский изобретатель-любитель Алексей Жолнер.

Однако автор не планирует выкладывать на широкое обозрение развертки модели, так как каждую трубу нужно подгонять отдельно. "На звук влияет даже толщина бумаги", - отмечает он.

5. Не щелкай клювом!

Семья уральцев повесила в своем саду кормушку для синичек и регулярно добавляла туда сало, которое почему-то очень быстро исчезало. Каково же было их удивление, когда они узнали, что за "пташки" зачастили к кормушке.

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