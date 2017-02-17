Двигай попой.

Психологи из Нортумбрийского университета (Ньюкасл) создали компьютерную модель женского танца, который гарантированно привлечет внимание мужчин, передает "Уралинформбюро".

Для этого они попросили 39 девушек 18-30 лет потанцевать 30 секунд с закрепленными на основных частях тела и суставах метками, отражающими свет. В это время система захвата движений считывала данные и транслировала их на компьютер. На основании полученной информации было создано 39 компьютерных моделей, одинаковых по внешним физическим параметрам.

Затем ролики показали 57 мужчинам и 143 женщинам, которые должны были оценить движения моделей. Больше всего баллов набрали раскачивание и "восьмерка" бедрами, а также асимметричные движения рук. При этом в движениях тела и рук важна мера. Кроме того, нужно отдать должное гибкому позвоночнику.

Видео: NPG Press