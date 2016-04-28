В витамине В.

Британские ученые выяснили, что витамины группы В в рационе людей, страдающих шизофренией, повышают эффективность лечения болезни.

Как сообщает журнале Psychological Medicine, исследователи из Манчестерского университета занимаются поиском альтернативных способов борьбы с заболеванием. На сегодняшний день у 80% пациентов наблюдается возвращение симптомов болезни через несколько лет, вне зависимости от лечения.

Число таких людей было существенно меньше среди тех, кто сочетал антипсихотические препараты с большими дозами В6, В8 и В12. Все эти вещества – антиоксиданты, они защищают тело и мозг от преждевременного старения и массовой гибели клеток.

По данным ВОЗ, сегодня шизофренией страдает 21 миллион человек по всему миру. Ученые до сих пор затрудняются назвать точную причину возникновения болезни: играют свою роль и генетическая предрасположенность, и стрессовые состояния, передает "Уралинформбюро".