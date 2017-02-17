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Югорчане готовятся к взрывам на ОбиСегодня в 12:39

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Чтобы убрать ледовые заторы.

В Югре началась подготовка к устранению ледовых заторов на водоемах в период половодья.

Как сообщили "Уралинформбюро" в КУ "Центроспас-Югория", в Нижневартовском районе взрывные работы запланированы на Оби вблизи деревни Соснина и села Былино. В Ханты-Мансийском районе - на Оби и Иртыше рядом с населенными пунктами Нялинское, Кирпичный, Реполово, Зенково.

С 25 марта 2017 года взрывники переходят в круглосуточную готовность. В их распоряжении автомобиль повышенной проходимости, два снегоболотохода - на колесном и на гусеничном ходу, снегоход.

Расчетное время реагирования группы - 30 минут. Она должна будет прибыть на объект в течение 5-10 часов (в зависимости от его удаленности).

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