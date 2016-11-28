Из-за железных принципов.

Дружеские отношения "чувствительные" молодые люди предпочитают заводить с девушками. Такой вывод сделали ученые из Австралийского университета, передает "Уралинформбюро".

Оказалось, что представители сильного пола, умеющие сопереживать, с малых лет водятся с девочками. А вот мужчины с твердым характером и железными принципами не пользуются у барышень популярностью в качестве друзей. Бруталам дамы предпочитают тех, с кем можно открыто поговорить.

Вместе с тем недостаточно мужественные молодые люди сложнее создают семью.