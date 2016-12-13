Екатеринбургскую телебашню выставили на продажу21 февраля в 16:42
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Начальная цена - 640 миллионов.
Знаменитую недостроенную телебашню в Екатеринбурге выставили на торги. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Недострой уйдет с молотка минимум за 652,7 миллиона рублей, причем 574 миллиона из этой суммы составляет стоимость участка площадью 46,8 тысячи квадратных метров. Никаких обременений покупатель вместе с башней не получит: он сам решит сносить или реконструировать 219-метровый объект.
Основным претендентом на покупку телебашни и участка в центре города считается компания "Атомстройкомплекс". Гендиректор корпорации Валерий Ананьев ранее обещал не сносить объект. Он прикидывал, что в основании можно разместить паркинг и коммерческие площади, а само тело башни превратить в символ.
Были озвучены планы по освоению участка в 4,6 гектара. "Мы сделали концепцию застройки, которая предусматривает 120 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Если такой проект разрешат кому-то реализовать, то, условно говоря, покупку башни можно обсуждать", - заявлял ранее Валерий Ананьев.
Работы на телебашне встали в начале 1990-х годов. В 2013 году свердловские власти выкупили ее у Москвы за 500 миллионов рублей. Осенью 2016 года по итогам оценки была названа новая цена знаменитого недостроя – 640 миллионов рублей.
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