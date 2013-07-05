Студентов свердловского колледжа кормили протухшими яйцамиСегодня в 12:35
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Из побитой посуды.
В отношении директора филиала Красноуфимского аграрного колледжа в Ачите возбуждено административное дело из-за антисанитарии в учебных корпусах и общежитии.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, студентов кормили яйцами и картофелем с истекшим сроком годности. Продукты хранились с нарушениями, а посуда была побита.
В общежитии колледжа не оказалось уборочного инвентаря, матрасы, подушки и одеяла не дезинфицировались. Выявлены нарушения пожарной безопасности – под лестничным маршем хранилось горючее, а эвакуационные выходы завалены снегом.
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