Из побитой посуды.

В отношении директора филиала Красноуфимского аграрного колледжа в Ачите возбуждено административное дело из-за антисанитарии в учебных корпусах и общежитии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, студентов кормили яйцами и картофелем с истекшим сроком годности. Продукты хранились с нарушениями, а посуда была побита.

В общежитии колледжа не оказалось уборочного инвентаря, матрасы, подушки и одеяла не дезинфицировались. Выявлены нарушения пожарной безопасности – под лестничным маршем хранилось горючее, а эвакуационные выходы завалены снегом.