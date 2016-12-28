Екатеринбуржцы из Академического посоревнуются на "Лыжне России" Сегодня в 12:54
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От мала до велика.
18 февраля 2017 года в екатеринбургском Академическом пройдет "Лыжня России". Восьмой год подряд сотни жителей района примут участие в популярной и действительно массовой спортивной акции, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").
В 11.45 спортивный праздник откроет парад на улице Вильгельма де Геннина. В программе состязаний шесть отдельных забегов, в том числе четыре для детей и юношей на один километр. Особенно массовыми обещают стать забеги семей и взрослых жителей района (на 2 километра).
Организаторы - компания "РСГ-Академическое" и Управляющая компания "Академический" - все подготовили, чтобы спортивный праздник удался на славу. Трасса обновлена с помощью снегоходов. Участники состязаний смогут бежать как классическим, так и коньковым ходом.
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