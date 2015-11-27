ВИЗ встал в пробках.

Утром 17 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Крауля автомобилисты простояли в мертвой пробке.

По словам водителей, затор образовался из-за дорожных работ. Перекрыт участок улицы рядом с Токарей, а также две полосы при подъезде к Репина, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что работы в районе Центрального стадиона велись все лето. Это связано с подготовкой города к ЧМ-2018. В данный момент, помимо Крауля, перерыто несколько участков на Заводской.