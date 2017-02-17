Школьников Кировграда посвятили в газовикиСегодня в 11:31
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В рамках урока газовой безопасности.
В Кировграде в школе №1 прошел урок газовой безопасности, собравший около 100 пятиклассников. Специалисты АО "ГАЗЭКС" рассказали детям о сейсморазведке, добыче природного газа, строительстве газопровода Бухара-Урал, использовании голубого топлива и правилах безопасности при эксплуатации газовых приборов.
Внимание школьников заострили на разнице между угарным и природным газом. Также газовики пояснили, как избежать несчастных случаев. Следует отметить, что в Кировграде из-за отсутствия тяги в дымоходах и вентканалах участились случаи отравления угарным газом.
В конце урока пятиклассники разбились на 5 команд, поучаствовав в конкурсах. По итогам им вручили полезные подарки с правилами газовой безопасности. Также им предоставили возможность исследовать аварийно-спасательную машину газовой службы. Школьники с любопытством рассматривали газовые ключи и другие инструменты, примеряли шланговый противогаз.
Уроки газовой безопасности планируется проводить в образовательных учреждениях Свердловской области на регулярной основе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа"
Как ранее сообщалось, феврале в Кировграде проходит месяц газовой безопасности. В профилактических рейдах участвуют специалисты газовой службы, МЧС и ВДПО. Выводы экспертов говорят о том, что системы дымоудаления многоквартирных домов находятся в полуразрушенном состоянии, нуждаются в срочной прочистке и ремонте. Однако управляющие компании, на которые законом возложена ответственность за проверку, прочистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов, не торопятся исправлять ситуацию.
Кроме того, по распоряжению генерального директора АО "ГАЗЭКС" Валерия Боровикова в Кировграде проходит внеочередная тотальная проверка газового оборудования в домах горожан. Специалистам предстоит проверить свыше 4 тысяч газовых водонагревателей, установленных в 161 доме. Для проведения ревизий в город стянуты дополнительные силы из Нижнего Тагила.
Для нарушителей правил использования газа в быту проводится дополнительный инструктаж.
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