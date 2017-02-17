С помощью слонов.

Биологи из Гарварда объявили о попытке возродить популяцию мамонтов. Первый должен появиться в 2020 году. Это возможно благодаря генной инженерии, в частности методике CRISPR/Cas9, позволяющей с большой точностью соединять ДНК, передает "Уралинформбюро".

В гены азиатского слона "вмонтируют" гены мамонта, полученные из скелетов, сохранившихся в вечной мерзлоте. Последние отвечают за длинную и густую шерсть, толстый слой подкожного жира и кровь, позволявшую выжить в ледниковый период, а также короткий хвост и маленькие уши.

Вынашивать "мамослона" намереваются в искусственной утробе, пишет Daily Mail.