В Екатеринбурге продажи дорогих смартфонов выросли в 1,5 разаСегодня в 15:49
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В лидерах - Samsung и iPhone.
По итогам 2016 года продажи смартфонов в Екатеринбурге в денежном выражении выросли на 26%, оставшись на уровне 2015 года по количеству. Средняя цена гаджета увеличилась на 22% и составила 13,6 тысячи рублей. Соответствующие данные приводят аналитики "Связного".
В компании отмечают значительный рост спроса на дорогие смартфоны. Так, в Екатеринбурге продажи телефонов дороже 30 тысяч рублей скакнули в 1,5 раза, в сегменте 20-30 тысяч рублей - больше чем на 70%. На положительную динамику рынка повлиял рост доступности кредитных программ, считают аналитики.
Самыми популярными в 2016 году стали Samsung и iPhone - на них пришлось 37% продаж. Третью строчку заняли гаджеты Lenovo, передает "Уралинформбюро".
При этом продажи планшетных компьютерах упали на на 27% в штуках и на 22% в рублях, непрофессиональных фотоаппаратов – в 1,5 раза.
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