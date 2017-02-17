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Травмировавшаяся в школе 15-летняя екатеринбурженка идет на поправкуСегодня в 13:51

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Перелом позвоночника не подтвердился.

Девушка, получившая травму 16 февраля 2017 года в школе №167 в Екатеринбурге, чувствует себя хорошо. Врачи отмечают положительную динамику, ее здоровью сейчас ничего не угрожает.

"Перелом позвоночника не подтвердился. У девочки ушибы грудного и поясничного отделов. Сейчас она двигается, ее состояние стабильное, а прогнозы хорошие", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Девятиклассницу увезли из школы на скорой. По предварительным данным полиции, на уроке проходила викторина, во время которой одноклассник, шутя, убрал стул, когда девушка собиралась присесть. Она упала и ударилась.

Ранее по теме:
15-летняя екатеринбурженка повредила в школе позвоночник

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