Екатеринбург прославился пробками на всю РоссиюСегодня в 17:32
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Но до Москвы ему далеко.
Екатеринбург вошел в десятку наиболее загруженных городов России, согласно рейтингу, составленному аналитиками Google.
Уральская столица заняла 7 место. Чуть лучше ситуация обстоит в Новосибирске, Перми и Нижнем Новгороде.
На первой позиции предсказуемо оказалась Москва. В затылок ей дышат Самара и Красноярск. Далее следуют Уфа, Воронеж и Санкт-Петербург, передает "Уралинформбюро".
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