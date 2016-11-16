Но до Москвы ему далеко.

Екатеринбург вошел в десятку наиболее загруженных городов России, согласно рейтингу, составленному аналитиками Google.

Уральская столица заняла 7 место. Чуть лучше ситуация обстоит в Новосибирске, Перми и Нижнем Новгороде.

На первой позиции предсказуемо оказалась Москва. В затылок ей дышат Самара и Красноярск. Далее следуют Уфа, Воронеж и Санкт-Петербург, передает "Уралинформбюро".