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Екатеринбуржцы сутки ждали вылета в РостовСегодня в 13:32

  • Текст

Их Boeing застрял в Норильске.

Нелетная погода в Норильске на сутки задержала цепочку рейсов авиакомпании Nord Star Норильск - Екатеринбург - Ростов-на-Дону, передает "Уралинформбюро".

Boeing-737 из Норильска должен был прилететь в уральскую столицу еще вчера в 12.45, однако прибыл сегодня в 12.23. Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону он вылетит также с суточной задержкой - с минуты на минуту.

Соответственно, обратно в Екатеринбург он вернется также с аналогичным опозданием - в 23.45 17 февраля, после чего в 1.00 отправится в Норильск.

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