Среди самых достойных.

Екатеринбуржцам предлагают выбрать самого достойного самца из коллекции зоопарка в преддверии Дня защитника Отечества. Подведение итогов конкурса "Зоомистер-2017" состоится 22 февраля. Оставить голос за фаворита можно на официальном сайте зверинца либо в специальном ящике для голосования на входе в зоопарк.

В списке 5 участников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

1. Гривистый волк Стоун

Обладатель кроткого характера Стоун во время охоты превращается в сильного и ловкого хищника. Длинные ноги помогают ему возвышаться над высокой травой и издалека видеть добычу.

2. Восточный колобус Кит

Колобус выделяется длинной черно-белой шерстью, свисающей по бокам как мантия. Питаются эти обезьяны исключительно растительностью, что практически не встречается у других приматов. Настоящий джентльмен Кит всегда очень внимателен к супруге Дигги.

3. Бородатая неясыть Боинг

Боинг - обладатель пронзительных желтых глаз и роскошной "бороды" - представитель одного из самых крупных и красивых видов уральских сов. Название "неясыть" связано с мифом о том, что эта птица особенно ненасытна, однако это не так.

4. Шпороносная черепаха Чак

Чак отличается довольно упертым характером: если ему пришло в голову добраться куда-то, то он будет идти к намеченной цели до победного конца. Шпороносные черепахи - одни из самых крупных - представители этого вида достигают метра в длину и весят до 100 килограммов.

5. Аксолотль Канис

Канис - вечный ребенок. Аксолотли всю жизнь остаются личинками и никогда не превращаются во взрослое животное. Многие поговаривают, что именно с аксолотля срисован один известный персонаж российского мультфильма.