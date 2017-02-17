Боинг vs Кит: екатеринбуржцы выбирают образцового самцаСегодня в 14:52
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Среди самых достойных.
Екатеринбуржцам предлагают выбрать самого достойного самца из коллекции зоопарка в преддверии Дня защитника Отечества. Подведение итогов конкурса "Зоомистер-2017" состоится 22 февраля. Оставить голос за фаворита можно на официальном сайте зверинца либо в специальном ящике для голосования на входе в зоопарк.
В списке 5 участников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.
1. Гривистый волк Стоун
Обладатель кроткого характера Стоун во время охоты превращается в сильного и ловкого хищника. Длинные ноги помогают ему возвышаться над высокой травой и издалека видеть добычу.
2. Восточный колобус Кит
Колобус выделяется длинной черно-белой шерстью, свисающей по бокам как мантия. Питаются эти обезьяны исключительно растительностью, что практически не встречается у других приматов. Настоящий джентльмен Кит всегда очень внимателен к супруге Дигги.
3. Бородатая неясыть Боинг
Боинг - обладатель пронзительных желтых глаз и роскошной "бороды" - представитель одного из самых крупных и красивых видов уральских сов. Название "неясыть" связано с мифом о том, что эта птица особенно ненасытна, однако это не так.
4. Шпороносная черепаха Чак
Чак отличается довольно упертым характером: если ему пришло в голову добраться куда-то, то он будет идти к намеченной цели до победного конца. Шпороносные черепахи - одни из самых крупных - представители этого вида достигают метра в длину и весят до 100 килограммов.
5. Аксолотль Канис
Канис - вечный ребенок. Аксолотли всю жизнь остаются личинками и никогда не превращаются во взрослое животное. Многие поговаривают, что именно с аксолотля срисован один известный персонаж российского мультфильма.
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