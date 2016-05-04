На общих собраниях.

В Минстрое РФ обсуждают поправки в Жилищный кодекс, меняющие правила проведения общих собраний жильцов многоквартирных домов. Предлагается ввести систему, при которой владельцы одной квартиры имеют только один голос вне зависимости от площади жилья, передает "Уралинформбюро".

"Из-за сложных подсчетов на собраниях возникает много вопросов, любая ошибка (например, в площади квартиры или общей площади дома) - основание для признания протокола недействительным. Часто этим пользуются недобросовестные УК для того, чтобы не дать активным собственникам создать ТСЖ или поменять управляющую компанию", - пояснил замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на своей странице в Facebook.

Злоупотребляют сложившимся порядком и строительные компании. На старте продаж, пока большая часть квартир в доме еще принадлежит застройщику, он выбирает управляющую компанию по своему усмотрению. По новой схеме один собственник сможет иметь максимум 10% голосов, даже если ему принадлежит 95% помещений в доме.