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Российским туристам остался один шаг до ЕгиптаСегодня в 14:04

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Страну вот-вот откроют.

Правительство РФ одобрило протокол по авиабезопасности между РФ и Египтом, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как говорится в справке к документу, сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности, передает "Уралинформбюро".

Авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто с ноября 2015 года после теракта на борту А321 "Когалымавиа", который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека.

Вопрос о возобновлении полетов поднимался неоднократно, но у российской стороны оставались претензии к безопасности туристов.

Ожидается, что первые самолеты полетят из РФ в столицу Египта, после чего блокаду снимут с других городов. В аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха россиян будут обслуживать в отдельных терминалах.

Следует отметить, что из-за потери туристов только за первую половину 2016 года в Египте закрылось 220 отелей.

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