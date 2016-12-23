За долги перед банком.

В Екатеринбурге приставы арестовали маршрутку прямо на конечной остановке.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, микроавтобус Ford Transit был в залоге у банка. 24-летний владелец машины задолжал по кредиту больше 480 тысяч рублей.

Когда маршрутка "059" подъехала к гипермаркету "Дом" и пассажиры вышли, приставы попросили у водителя ключи и документы на транспорт. Тот не сопротивлялся.

Микроавтобус ожидает своей участи на спецстоянке – его продадут в счет уплаты долга, если хозяин не рассчитается с банком в ближайшее время.