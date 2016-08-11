Екатеринбуржцы оказались заперты в маршрутке с вооруженным мужчинойСегодня в 15:25
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Нож у буяна выхватила пенсионерка.
Дорожный конфликт двух водителей маршруток в Екатеринбурге едва не обернулся поножовщиной. Инцидент произошел 17 февраля 2017 года на улице Бардина возле "Микрохирургии глаза", сообщают в социальных сетях очевидцы.
"Богдан" 42 маршрута подрезал "Газель" 067. Обиженный водитель выскочил из кабины и забежал в салон второго автобуса, с собой у него был нож. Кондуктор от греха подальше вышел на улицу, а водитель "Богдана" закрыл двери. Его пассажиры оказались заперты вместе с разъяренным мужчиной.
"Водители начали драться, на момент драки нож торчал из заднего кармана нападавшего. В автобусе были одни женщины и дети, смелая бабушка вытащила из кармана нож. Спасибо ей, иначе неизвестно, чем могло закончиться", – пишут очевидцы.
В УМВД по Екатеринбургу заявлений о драке в автобусе пока не поступало. Тем не менее данная информация будет проверена: будут установлены все участники и обстоятельства инцидента, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
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