С населением и управляющими компаниями проводятся ликбезы.

В связи с неблагополучной ситуацией с обеспечением безопасности потребителей газа в Кировграде руководством АО "ГАЗЭКС" предприняты превентивные меры по предотвращению дальнейших отравлений угарным газом. Основная причина несчастных случаев – ненадлежащее состояние систем дымоудаления. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы компаний "ГАЗЭКС", в 161 многоквартирном доме Кировграда для горячего водоснабжения используются поквартирные газовые водонагреватели – установлено свыше 4000 таких приборов. Для их безопасного использования необходимо наличие тяги.

Внеочередные проверки показали - дымоходы и вентиляционные каналы многоквартирных домов требуют капремонта и очистки. Ревизоры убедились: оголовки, кирпичная кладка дымоходов разрушены, каналы внутри забиты мусором. По этой причине в квартирах нет тяги, или возникает эффект обратной тяги. При пользовании газовыми приборами продукты сгорания природного газа поступают обратно в помещение, в зимний период жители пренебрегают правилом открывать форточки - так происходит отравление угарным газом. При этом угарный газ не имеет цвета и запаха, пострадавший чувствует слабость, впадает в смертельный сон. При первых признаках недомогания – слабость, сонливость, головокружения, галлюцинации - очень важно своевременно вызвать скорую помощь.

По инициативе газовиков в Кировграде объявлен месячник безопасности, в рамках которого проходят тотальные внеплановые проверки газового оборудования, дополнительные инструктажи населения, в кировградской школе проведен урок газовой безопасности, а по улицам города курсирует аварийная машина, оглашая правила газовой безопасности.

Для проведения рейдов в город стянуты дополнительные газовые бригады из Нижнего Тагила. В ходе ревизий массово выявляются отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах, неправильный монтаж дымоходов, неисправность автоматики безопасности газовых водонагревателей. Эти нарушения опасны для жизни, и газовики незамедлительно отключают газ.

"Обслуживающим многоквартирные дома организациям предстоит в срочном порядке отремонтировать дымоходы, обеспечив безопасность населения. Мы не имеем права бездействовать, молча наблюдать, как в городе происходят несчастные случаи. Управляющие компании должны осознать свою ответственность и в дальнейшем обеспечить должный контроль за исправной работой дымовых и вентиляционных каналов в целях недопущения развития негативных ситуаций", - подчеркнул гендиректор Группы компаний "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков.

16 февраля на внеплановый инструктаж в местное подразделение АО "ГАЗЭКС" пригласили потребителей из групп риска и старших по дому. Жителям в очередной раз напомнили правила безопасного использования газа, разъяснили, по каким причинам отключают газ.

Одна из местных жительниц озвучила мнение кировградцев: "За 60 лет эксплуатации многоквартирного дома газовики не чистили дымоход, а тут вдруг пришли и отключили газ". Жителям объяснили, где начинается и заканчивается зона ответственности газовых служб. Обязанности по содержанию в технически исправном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов возложены законом на управляющие организации.

Управляющие компании Кировграда не предоставляют в АО "ГАЗЭКС" акты о проверках дымоходов и вентканалов от специализированных организаций, не уведомляют о плохом состоянии этих систем. При плановом техническом обслуживании специалисты АО "ГАЗЭКС"проверяют только газоиспользующее оборудование. Вентиляционные системы должны проверять и чистить другие специализированные организации, обладающие лицензией МЧС.

Правила пользования газом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N410, гласят: обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах обеспечивается путем проверки их состояния и функционирования, при необходимости их очистки и (или) ремонта.

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится в процессе эксплуатации (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

При выявлении угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая газ отключают незамедлительно без предварительного уведомления. К таким угрозам относятся: отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования; неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности; использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа; пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту внутридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием; несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования к газораспределительной сети.