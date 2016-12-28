А екатеринбуржцы - для черепах.

Жители России все чаще отправляются в путешествия вместе с домашними питомцами. С начала 2017 года только в сервис заказа такси "Максим" поступило более 32 тысяч запросов на перевозку животных.

Среди привычных всем собак и кошек попадаются и более экзотические пассажиры. В Челябинске с ветерком прокатили енота, домашних мышей и рыбок, конечно же, в аквариуме. В Екатеринбурге в такси перевозили большую черепаху, рыбок, попугаев, хомяков и кроликов. Ушастых с собой в поездки брали и в Тюмени, и в Кургане, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса заказа такси "Максим".

В целом по России за два месяца услугами такси воспользовались 180 кроликов, 50 крыс, 40 морских свинок, 20 шиншилл и 100 попугаев, один из которых осыпал ярославского таксиста отборной бранью.

В Бийске, Хабаровске и Новороссийске на такси перевозили коз, а в Иркутске семиметрового питона.

Стоит отметить, что крылатые и хвостатые в салоне авто не пугают таксистов - отметка о необычным пассажире делается в момент приема заказа.