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Челябинцы вызывают такси для мышей и енотовСегодня в 17:01

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А екатеринбуржцы - для черепах.

Жители России все чаще отправляются в путешествия вместе с домашними питомцами. С начала 2017 года только в сервис заказа такси "Максим" поступило более 32 тысяч запросов на перевозку животных.

Среди привычных всем собак и кошек попадаются и более экзотические пассажиры. В Челябинске с ветерком прокатили енота, домашних мышей и рыбок, конечно же, в аквариуме. В Екатеринбурге в такси перевозили большую черепаху, рыбок, попугаев, хомяков и кроликов. Ушастых с собой в поездки брали и в Тюмени, и в Кургане, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса заказа такси "Максим".

В целом по России за два месяца услугами такси воспользовались 180 кроликов, 50 крыс, 40 морских свинок, 20 шиншилл и 100 попугаев, один из которых осыпал ярославского таксиста отборной бранью.

В Бийске, Хабаровске и Новороссийске на такси перевозили коз, а в Иркутске семиметрового питона.

Стоит отметить, что крылатые и хвостатые в салоне авто не пугают таксистов - отметка о необычным пассажире делается в момент приема заказа.

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