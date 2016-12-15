Тогда же появится и регоператор.

Новые тарифы за вывоз мусора могут ввести в Свердловской области уже в 2018 году. Тогда же появится и регоператор по обращению с отходами. Как пояснил "Уралинформбюро" председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов, "если все пойдет благополучно", то такой сценарий вполне вероятен.

1 января 2016 года в России вступил в силу федеральный закон №458. Согласно документу, полномочия по вывозу ТКО изъяли у муниципалитетов, их передали региональным властям. Кроме того, чиновников обязали разработать территориальные схемы и прописать все перспективы развития отрасли.

На Среднем Урале схему обращения с мусором утвердили в сентябре 2016 года. До конца прошлого года власти обещали выбрать трех регоператоров. Однако из-за неготовности ряда регионов реформу отложили до 2019 года, и чиновники не стали торопить события.