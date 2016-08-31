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На Ямале нашли таинственные захороненияСегодня в 18:05

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4 человек.

На полуострове Ямал обнаружены уникальные древние захоронения. Результаты анализа некрополя представил Научный центр изучения Арктики.

Летом 2016 года на территории археологического памятника Юръ-яха III ученые нашли четыре могилы XI-XII веков. В первой лежало тело мужчины 40-50 лет, во второй - останки 25-летней женщины. Обе были разграблены. Еще в двух нетронутых были девушки 18-20 лет.

Удивил археологов необычный способ захоронения умерших. Все погребенные лежали скорчившись. Между тем известно, что среди жителей ямальской тундры в тот период было принято класть людей в могилу в вытянутом положении. Более того, тела сначала предали огню и лишь потом закопали.

Нетипичный способ погребения, возможно, объясняется особым отношением к почившим – все они имели ряд паталогических заболеваний и увечий. Так, мужчина страдал гиперостозом – избыточным разрастанием костной ткани, что сказывается на внешнем виде человека, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что памятник Юръ-яха III был обнаружен в 1996 году. Долгое время считалось, что это поселение. Однако во время раскопок вместо жилищ археологи нашли человеческие останки.

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