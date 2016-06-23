Число психбольных зашкаливает.

Ямал замыкает тройку регионов-лидеров по количеству душевнобольных. Об этом свидетельствует "Карта безумия" России, опубликованная порталом Life.ru. Журналисты ссылаются на данные Минздрава и Исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Больше всего сумасшедших живет в Алтайском крае и на Чукотке. Прикамье и Челябинская область - на 4 и 7 местах. А самыми здоровыми регионами оказались кавказские республики и, как ни странно, Москва.

В целом по стране зарегистрировано порядка 4 миллионов пациентов с психическими расстройствами, из них половина "небуйные". Четверть страдает психозом и слабоумием, примерно столько же - умственной отсталостью, передает "Уралинформбюро".