Железнодорожный вокзал Екатеринбурга обновит компания из Саратова17 февраля в 18:59
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За 157 миллионов.
Модернизацией железнодорожного вокзала в Екатеринбурге займется саратовская компания "Монте-Аво". Она признана победителем конкурса по выбору подрядчика, который проводило АО "РЖДстрой". Цена контракта – почти 157,4 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что компания реконструировала вокзалы в Саратове, Уфе и Волгограде.
За победу в конкурсе также боролись саратовская "ГидроСпецПром" и екатеринбургская "Информсвязь Сервис".
Победителю придется заменить системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, пожарную сигнализацию, водопровод, молниезащиту и заземление. Кроме того, в здании будут установлены пассажирские лифты и павильоны для досмотра пассажиров. Планируется также реконструировать спуск на привокзальную площадь и снести кафе рядом с вокзалом.
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