В течение 3 лет.

Россиянам-дебоширам запретят летать в самолетах. Соответствующий проект разработан в Госдуме. Он предполагает создание "черного списка" авиапассажиров, передает "Уралинформбюро".

В реестре будут собраны данные граждан, нарушивших правила поведения на борту, создавших угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц либо причинивших вред их здоровью. Список сформируют сами авиакомпании, пишет "Коммерсантъ".

Вслед за этим нарушителю в течение 3 лет запретят полеты, продавать авиабилеты ему тоже не будут.

При этом ему будет разрешено слетать на лечение, похороны близких родственников, сопроводить в полете инвалида и вернуться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.



Проект поправок уже направлен в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Он даст свою оценку документу 20 февраля.