Российским дебоширам запретят авиаперелетыСегодня в 08:17
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В течение 3 лет.
Россиянам-дебоширам запретят летать в самолетах. Соответствующий проект разработан в Госдуме. Он предполагает создание "черного списка" авиапассажиров, передает "Уралинформбюро".
В реестре будут собраны данные граждан, нарушивших правила поведения на борту, создавших угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц либо причинивших вред их здоровью. Список сформируют сами авиакомпании, пишет "Коммерсантъ".
Вслед за этим нарушителю в течение 3 лет запретят полеты, продавать авиабилеты ему тоже не будут.
При этом ему будет разрешено слетать на лечение, похороны близких родственников, сопроводить в полете инвалида и вернуться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.
Проект поправок уже направлен в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Он даст свою оценку документу 20 февраля.
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