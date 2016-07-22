×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российским дебоширам запретят авиаперелетыСегодня в 08:17

  • Текст

В течение 3 лет.

Россиянам-дебоширам запретят летать в самолетах. Соответствующий проект разработан в Госдуме. Он предполагает создание "черного списка" авиапассажиров, передает "Уралинформбюро".

В реестре будут собраны данные граждан, нарушивших правила поведения на борту, создавших угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц либо причинивших вред их здоровью. Список сформируют сами авиакомпании, пишет "Коммерсантъ".

Вслед за этим нарушителю в течение 3 лет запретят полеты, продавать авиабилеты ему тоже не будут.

При этом ему будет разрешено слетать на лечение, похороны близких родственников, сопроводить в полете инвалида и вернуться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Проект поправок уже направлен в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Он даст свою оценку документу 20 февраля.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×