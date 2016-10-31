Ролик выложен в Интернет.

Видеозапись нападения на сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии разместили в Интернете.

На кадрах видно, что к Ким Чен Наму со спины подходит женщина в белой футболке и джинсах. Неизвестная берет его за голову, держит несколько секунд, в это время ее сообщница распыляет какое-то вещество у лица мужчины. Затем преступницы скрываются, а пострадавший обращается за помощью к сотрудницам службы безопасности аэропорта, передает "Уралинформбюро".

Ким Чен Нам погиб 13 февраля 2017 года. По делу арестованы четверо подозреваемых.

(News Video Waves, YouTube)

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