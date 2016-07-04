Екатеринбург подтает на этой неделеСегодня в 09:57
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Февраль подарит оттепели.
Екатеринбург прогреется до "плюса" на этой рабочей неделе. Столбик термометра доберется до отметки 2 градуса выше нуля, однако февраль заявит о себе метелями.
Днем 20 февраля 2017 года воздух прогреется до 0 градусов, пройдет снег. Западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
21 февраля потеплеет до плюс двух, однако ветер не сбавит оборотов – по-прежнему возможны порывы до 15 метров в секунду. Днем повалит мокрый снег. 22 февраля погода в Екатеринбурге не изменится.
"Об устойчивых оттепелях говорить рано, в феврале на Урале полноправно хозяйничает зима, зимний характер погоды, как правило, сохраняется еще и в начальном периоде марта. Тем не менее, периодически поступающее тепло с районов Атлантики может вызвать дневные оттепели, которые будут чередоваться с умеренно морозными деньками", - прокомментировали "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
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