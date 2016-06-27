В теории.

Луну и еще сотню небесных тел Солнечной системы могут признать планетами, сообщает The Independent.

Близкие к NASA ученые дали новое определение термину "планета". В частности, по их мнению, тело не должно в обязательном порядке вращаться вокруг Солнца. Более высокий статус, помимо Луны, могут получить такие спутники, как Энцелад и Титан.

В настоящее время в Солнечной системе насчитывается восемь планет. Есть и мифическая девятая планета. Ученые обнаружили тело путем математического анализа, но подтвердить факт его существования пока не могут, передает "Уралинформбюро".